En la noche de este jueves 18 de diciembre fue atacada con ráfaga de disparos la base militar El Juncal, perteneciente al Ejército Nacional, en jurisdicción del municipio de Aguachica, sur del Cesar.

De manera preliminar se conoce que sujetos desconocidos atacaron a tiros dicho lugar donde se encontraban varios soldados a las afueras. También activaron explosivos. El Ejército confirmó que el hecho deja hasta el momento cuatro soldados muertos y más de 15 heridos.

Los uniformados lesionados fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional José Padilla Villafañe.

cortes Imágees de cómo quedó la base militar atacada en Aguachica, Cesar.

El ELN, responsable del ataque

A través de sus redes sociales, el amirante Francisco Hernando Cubides Granados, Comandante General de las Fuerzas Militares, rechazó el acto criminal, y aseguró que el responsable es el Frente Camilo Torres Restrepo del ELN.

“El Frente Camilo Torres Restrepo del Grupo Armado Organizado ELN es el responsable de la cobarde ataque terrorista efectuado hace pocos minutos al Batallón Ricaurte de la Segunda División del Ejército ubicado en el corregimiento de Juncal, municipio de Aguachica - César”, se lee en la publicación del almirante.

Agregó que en estos momento el Ejército se encuentra asegurando la zona y evacuando al personal afectado.