Las autoridades han reportado en las últimas horas que la cifra de soldados fallecidos se elevó a seis, tras el ataque con drones y artefactos explosivos, en contra de la base Militar del 27, adscrita al Batallón de Infantería N° 14 del Ejército Nacional, en El Juncal, Aguachica, hecho registrado la noche del jueves.

El secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, indicó que es un hecho muy atroz y lamentable que rechazan como Gobierno del Cesar, y que mantiene en una total emergencia al municipio.

Asimismo indicó que son 32 heridos, de los cuales 15 están siendo atendidos en la clínica de Alta Complejidad de Aguachica y 17 en Hospital José David Padilla Villafañe.

De estos soldados lesionados, dos son de extrema gravedad y serán traslados en helicóptero a una clínica de mayor complejidad en Bucaramanga.

“Se realizará un consejo de seguridad extraordinario, con todas las autoridades competentes. Es un hecho lamentable y delicado, se ha informado al Ministerio de la Defensa de toda esta situación para tomar medidas administrativas que conlleven a rescatar el orden público en el municipio.

También se está solicitando sangre de cualquier tipo. Hay una emergencia hospitalaria por esta situación", indicó el funcionario.

Por su parte, El comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides Granados, señaló a través de sus redes sociales que el responsable del atentado sería el Frente Camilo Torres Restrepo del ELN.

“El Frente Camilo Torres Restrepo del Grupo Armado Organizado ELN es el responsable de la cobarde ataque terrorista efectuado hace pocos minutos al Batallón Ricaurte de la Segunda División del Ejército ubicado en el corregimiento de Juncal, municipio de Aguachica - Cesar”.