Pedro Sánchez, ministro de Defensa, anunció en la noche de este jueves que el presidente Gustavo Petro autorizó avanzar en una urgencia manifiesta y la gestión de 1 billón de pesos para “desarrollar la Primera Fase de un proyecto estratégico que busca proteger a todo el país de los ataques con drones”.

La declaración del alto funcionario se da luego de un ataque del Ejército de Liberación Nacional, ELN, contra una Base Militar del Ejército Nacional en Aguachica, Cesar, en la noche del 18 de diciembre, que dejó seis muertos y por lo menos unos 28 militares heridos.

A pesar de que las autoridades informaron que este año se han logrado inhibir cerca del 95% de los ataques con drones, el Ministerio advirtió que esta modalidad de terrorismo está creciendo a una “velocidad exponencial”.

“Esta amenaza pone en grave riesgo la seguridad nacional”, señaló la cartera de Defensa, subrayando la sofisticación técnica que está empleando el ELN en sus incursiones.

“He ordenado el despliegue inmediato de todas las capacidades operacionales, de inteligencia e investigación para dar con los responsables y neutralizar esta amenaza terrorista. No nos van a doblegar. Ofrecemos hasta 200 millones de recompensa por información que permita anticipar efectivamente atentados terroristas y ataques con drones”, anunció Sánchez.