Una de las conclusiones e informaciones más relevantes que se conocieron en un consejo de seguridad extraordinario liderado por la gobernadora del Cesar, tras el ataque terrorista en la base militar de El Juncal, en Aguachica, que dejó hasta el momento siete soldados muertos, es que paralelo a este atroz hecho a manos del ELN siete estaciones de Policía en el departamento fueron sobrevoladas con drones.

Leer también: ‘El Cesar no tiene capacidad de respuesta para un ataque de estos’: Elvia Sanjuan, gobernadora del Cesar

La situación se presentó en las estaciones de Policía de los municipios de San Martín, Gamarra, San Alberto, Becerril, Codazzi y el comando del Departamento, en el municipio de Valledupar.

“Hay algo aún más lamentable que necesitamos, sea de público conocimiento. Ya lo hemos escalado y en este momento de la intervención me permito emitirlo como una denuncia pública. La noche de ayer han sido sobrevoladas estaciones de policía de los municipios de San Martín, Gamarra, San Alberto. Becerril, Codazzi y justo el comando de policía del departamento del Cesar, por más de cuatro horas”, sostuvo la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila.

Recalcó que el territorio tiene vulnerabilidad al momento de responder a los ciudadanos en materia de seguridad, por ello se necesita apoyo desde el Gobierno nacional.

“Al Gobierno nacional le hemos dicho, no queremos sentirnos solos. Necesitamos elementos, esas reacciones, esas contramedidas que nos permitan emitir un mensaje de tranquilidad en un momento de zozobra en un territorio que está cansado de la violencia”, expresó la mandataria.

Al mismo tiempo emitió un mensaje a la sociedad civil, que las fuerzas militares están de pie, pero se necesita la solidaridad de todos los ciudadanos para saber desde dónde están operando y desplegando los drones en manos de criminales que afectan a todo el territorio.

“La invitación también es a denunciar, a que nos ayuden a consolidar esta necesidad de seguridad que hoy reclama el departamento del Cesar”, dijo la gobernadora.

Importante: Estos serían los cabecillas del Eln que estarían detrás del ataque en Aguachica: revelan el prontuario criminal

Asimismo celebró la decisión del presidente Gustavo Petro, sobre la compra de tecnología para contrarrestar los ataques con drones, pero al lamentó que haya sido en medio de la coyuntura registrada en Aguachica y que además de los soldados fallecidos hay otra decenas de soldados lesionados.

“Lamentable que tenga que ser en razón de una contramedida cuando se están poniendo siete vidas a la aceleración del conflicto en el departamento del Cesar y en el país. Pero no es ánimo de entrar en polémica ni momento tampoco. Necesitamos que esos elementos lleguen al territorio. Los bandidos no pueden estar teniendo más elementos que la institucionalidad y la legitimidad para poder contrarrestar”, subrayó la gobernadora del departamento del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila.