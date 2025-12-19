Dolor y una profunda consternación deja el ataque terrorista contra base militar El Juncal, perteneciente al Ejército Nacional, en jurisdicción del municipio de Aguachica, sur del Cesar, en el que hasta el momento han muerto siete uniformados y 30 más resultaron heridos.

Identifican a los seis soldados muertos en ataque a base militar de Aguachica, Cesar

El país se unió en una sola voz de rechazo e indignación por este atentado, cuyo responsable, de acuerdo con las autoridades, es la guerrilla del Eln, que recientemente había informado de un paro armado en el país, en el que se cometió una ola de ataques en diversos departamentos.

Este medio conoció que inteligencia militar ya tiene identificados a los dos cabecillas del grupo armado ilegal que estarían detrás del lamentable hecho criminal.

Se trata de José Sánchez Navarro, alias Wilser, cabecilla principal de la estructura Camilo Torres del Eln, quien lleva 22 años delinquiendo.

De acuerdo con información de inteligencia, ‘Wilser’ dirigió una acción terrorista contra tropas del Plan Meteoro en la entrada al aeropuerto de Aguas Claras, en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, dejando dos militares heridos, entre otros hechos ocurridos en distintos años.

Tiene una orden de captura vigente emanada por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (DECOC) de la Fiscalía General de la Nación.

Por otro lado, Alonso Contreras Ramírez, alias Fercho, también estaría en la mira de las autoridades. Tiene 44 años de edad y 18 de historial criminal. Al igual que ‘Wilser’, alias Fercho también es cabecilla criminal del frente Camilo Torres del ELN. Tiene dos órdenes de captura vigentes por los delitos de terrorismo y rebelión

“Es explosivista y tiene experiencia en la fabricación de artefactos para drone y tatucos”, señala la información militar.

Petro anuncia urgencia manifiesta para compra de sistemas antidrones tras atentado en Aguachica

En las últimas horas falleció otro de los militares que habían resultado heridos, dejando como balance preliminar siete uniformados muertos.

De momento se desconoce la identidad del soldado, de lo que sí hay certeza es de los nombres de las otras víctimas: Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez, Mateo Pino Pulgarín, Juan David Pérez Vides, Kevin Andrés Méndez Torres, Jhon Fredy Moreno Sierra y Brandon Daniel Valderrama Martínez.

“Rechazamos esta acción criminal que demuestra una vez más el constante uso indiscriminado de estas prácticas terroristas que violan los derechos humanos e infringen el DIH, las cuales ponen en grave riesgo a las poblaciones y dejan en luto a la institución y a las familias de nuestros militares”, expresó la institución castrense.