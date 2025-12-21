El director general de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, lamentó lo ocurrido la noche del sábado 20 de diciembre en Río de Oro, Cesar, donde tres personas, entre ellas una niña de 12 años, perdieron la vida.

Desde la ciudad de Sincelejo, donde se encuentra en visita de trabajo, el alto oficial se pronunció sobre esta situación indicando que han sido enviados a la zona grupos de inteligencia de la Policía Judicial con el objeto de investigar lo ocurrido.

Al ser indagado sobre los posibles móviles de la masacre el general aseguró que “sabemos que hay grupos armados al margen de la ley con intereses en el narcotráfico en esa zona, pero queremos establecer primero con la investigación hacia donde apunta ese hecho tan lamentable”.

Por su parte el alcalde de Río de Oro, Aroldo Osorio, le solicita a los gobiernos Nacional y Departamental que pongan sus ojos en materia de seguridad sobre este territorio que está vulnerable por ser la puerta al Catatumbo.