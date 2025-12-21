Aroldo Osorio, alcalde de Río de Oro, Cesar, rechazó y lamentó la masacre que se registró la noche de este sábado 20 de diciembre en la zona rural y que cobró la vida de tres personas, entre ellas una niña de 12 años.

El mandatario lamentó que situaciones de esta naturaleza ocurran en una época en la que se supone debe prevalecer la alegría, la unión y la oración, “pero desafortunadamente hechos violentos empañan la tranquilidad del municipio. Le hacemos un llamado a los grupos armados al margen de la ley para que por favor dialoguen, se sienten con el Gobierno Nacional y busquen una salida negociada. Ya está bueno de tantos daños. Esta cadena de tragedia afecta en todos los sentidos”.

Las labores de inspección de los tres cadáveres solo se iniciaron en la mañana de este domingo 21 de diciembre debido a la grave situación de orden público que se registra en el sur del Cesar donde a principios de semana hubo un ataque con explosivos a un batallón del Ejército Nacional donde murieron 7 uniformados y más de 30 están heridos.

“Esto de anoche ocurrió a pocos kilómetros de ese batallón”, dijo el alcalde de Río de Oro, que a su vez informó que también hubo un intento de secuestro a un ciudadano miembro de una familia que ya ha sido víctima de ese flagelo, “por fortuna logra escapar porque le echó el carro encima a los secuestradores, escapa, deja el carro abandonado y lo incineran”.