La Alcaldía de Valledupar expidió el Decreto 1226 del 19 de diciembre de 2025, mediante el cual se ajustan de forma transitoria los horarios de funcionamiento de los establecimientos comerciales que desarrollan actividades relacionadas con el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el municipio.

La disposición cobija a bares, cafés-bar, fuentes de soda, tabernas y discotecas, que podrán operar de lunes a miércoles entre las 4:00 p. m. y las 2:00 a.m., y de jueves a domingo y festivos desde las 4:00 p.m., hasta las 3:00 a.m., en concordancia con lo establecido en la Ley 1801 de 2016.

El secretario de Gobierno, Félix Valera Ibáñez, reiteró: “El llamado a los propietarios y administradores de estos establecimientos es a cumplir las normas de convivencia ciudadana, especialmente en lo relacionado con la prevención de la contaminación auditiva y el respeto por el entorno y la tranquilidad de las comunidades”.

Adicionalmente, el decreto establece restricción en el ingreso, uso y permanencia en el Balneario Hurtado, del río Guatapurí, entre las 6:00 p. m. y las 4:00 a. m. del día siguiente. En este sector se contará con brigadas de atención a emergencias, integradas por organismos de socorro quienes socializarán medidas de prevención y custodiarán la zona.

Los decretos tendrán vigencia hasta las 6:00 a. m. del martes 13 de enero de 2026. El control y la vigilancia del cumplimiento de la medida estarán a cargo de la Policía Metropolitana de Valledupar, en coordinación con las demás autoridades de policía.

