Cada vez que el Junior de Barranquilla juega un papel importante en las finales del fútbol colombiano, el comercio local se dinamiza en la ciudad. Por ese motivo, las ventas han venido incrementando desde el inicio del mes de diciembre en los establecimientos nocturnos, galerías comerciales y en los mercados del centro histórico tras el buen papel del equipo tiburón en los cuadrangulares.

De esta manera, en la previa juego ida de la final, que se realizará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez este viernes, algunos comerciantes ya manifestaron su expectativa con una proyección de hasta el 50% de aumento en sus ingresos debido a la fiebre juniorista.

“El mes empezó con unos altibajos a pesar de ser época de navidad y fin de año, y lo que ha logrado levantar la dinámica afortunadamente es el Junior, porque las ventas se mueven entre semana, así que no hay días muertos y todo sigue subiendo. Tenemos que aprovechar esta última semana y si Junior sale campeón yo creo que rebasamos hasta el 50% en las ventas”, declaró Henry Hernández, presidente de la Asociación de Establecimientos Nocturnos de Barranquilla.

Desde el gremio también se resaltó la oferta especial que se habilitó para los partidos de la final. “La cerveza se está vendiendo con buenas promociones y la garantía para atraer más público son los sorteos que siempre hacemos en los locales, como entregar camisetas del equipo, gorras, termos, botellas de licor, entonces no hay forma de no disfrutar estas finales en los comercios de la ciudad”.

Por otro lado, Hernández mencionó que: “la seguridad es una prioridad. Ya definimos un dispositivo en cada esquina de nuestras zonas de comercio para garantizar el orden y sana convivencia. Además, tendremos cuadrantes vigilando las calles aledañas, toda esta estrategia nos ha permitido reducir las riñas en esta recta final del año”.

Mientras tanto, en el centro de la ciudad, los comerciantes también han registrado un movimiento positivo con respecto a las ventas para los partidos del Junior. Según Gabriel Navarro, presidente de Asocentro, todos los locales habilitaron descuentos exclusivos para la camiseta y artículos del equipo.

“Se espera que tras estos partidos de finales tengamos más del 45 % de aumento en ventas. Desde los centros comerciales, galerías nuevas y comercios más pequeños la oferta es variada; hay descuentos si se compran productos al por menor de hasta el 70 % en la compra, y también del 10 % al por mayor, y eso ha estimulado al público”, aseguró.

Puso de presente algunos sectores donde se pueden obtener todos los elementos alusivos para apoyar al equipo este viernes en el estadio Metropolitano: “Desde la calle 34 hasta la 36 la oferta es muy buena, los centros comerciales que tenemos también ofrecen muchos servicios adicionales como calzado y bolsos, y la expectativa es alta”.

Por otro lado, mencionó las bondades para comprar productos en esta zona de la ciudad.

“Contamos transporte privado habilitado en la zona como parte de una estrategia turística que permite venir a visitar y comprar los productos en un corto tiempo, además, tenemos tanto seguridad privada como uniformados de la Policía vigilando el orden”.

Venta de camisetas

A veces el barranquillero deja todo para última hora. Bajo esta motivación, Alexis Herrera, presidente de la Asociación de Vendedores de la Galería Plaza 72, proyecta que la venta de camisetas del Junior, la cual ha estado alrededor de un 40 %, tenga un incremento para este viernes que se llevará a cabo el partido.

“Como el partido es en la noche la gente anda despreocupada, lo mismo pasaba con Colombia, yo creo que si bien hemos tenido algunas ventas, mañana se nos arregla la semana completa con las personas que lleguen y necesiten una camisa para ir al estadio. Lo que más se ha vendido son las camisas clásicas, esperemos un buen resultado mañana que incentive al ciudadano”, manifestó.

Detalló que “el partido con Atlético Nacional fue la ocasión en la que más público compró la camisa, las ventas superaron el 65 %, y la idea es que completemos ese combo de venta con alguna bandera o gorro alusivo al equipo”.

El ambiente de fiesta ya se empieza a sentir en la ciudad a pocas horas de que el cuadro rojiblanco se juegue la primera final del fútbol colombiano contra Deportes Tolima.

La rumba juniorista

Jose Parodi, dueño de una discoteca-bar en el sector de la calle 93, en el norte de la ciudad, explicó el dinamismo que brinda el equipo a los negocios de la zona.

“Hablando por mi negocio y algunos otros de la zona que conozco podemos decir que los partidos de Junior nos ayudan a salir adelante, esta época decembrina a veces no se mueve mucho para la rumba porque es algo más familiar; sin embargo, el fútbol nos ha dado vida y más ingresos para finalizar el año”, contó el propietario de Downtown Club

Parodi relató que los controles vienen siendo estrictos para el ingreso de personas a las discotecas por temática del partido. “Estamos trabajando para brindar el mejor servicio a nuestros clientes y que no haya alteraciones al orden público, porque eso afecta las ventas”.