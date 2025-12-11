La Alcaldía Distrital de Barranquilla llevó a cabo clausura del programa ‘Más Educación, Más Innovación 2025′, una iniciativa que consolidó la apuesta por formación tecnológica, la inteligencia artificial y las habilidades para el futuro.

El programa desarrollado en alianza con Crack The Code, Fundación Santo Domingo, Fundación United Way Colombia y VélezReyes+, benefició a más de 8.000 estudiantes de 28 instituciones educativas oficiales, quienes recibieron formación especializada en programación, innovación y pensamiento computacional.

El cierre contó con una agenda dinámica que combinó muestras artísticas, experiencias tecnológicas y testimonios inspiradores de estudiantes. Desde la proyección del video oficial, hasta la puesta en escena folclórica de la IED Pies Descalzos y la presencia de Pixie, el avatar digital de Crack The Code, la jornada reafirmó el compromiso de Barranquilla con una educación creativa, pertinente y orientada al futuro.

Las intervenciones institucionales destacaron el valor de la alianza público-privada en la construcción de oportunidades reales para los jóvenes.

María Vélez, CEO de Crack The Code, subrayó que “el crecimiento del programa no solo ha mejorado la calidad del aprendizaje, también ha ampliado el impacto que soñamos para Barranquilla. En 2025, más de 8.000 estudiantes fortalecieron sus habilidades digitales, abriendo caminos que antes no estaban a su alcance. Y eso es lo que nos mueve, seguir expandiendo esta ruta con calidad, propósito y resultados que transformen de verdad”.

Daniel González, director de Inversión Social de la Fundación Santo Domingo, expresó: “La Fundación Santo Domingo cree en el poder de las alianzas para impulsar una educación de calidad para niños, niñas y jóvenes en el país. La alianza +Educación +Innovación, que hemos impulsado por dos años, demuestra que es posible transformar prácticas docentes, formar en habilidades del siglo XXI y ampliar el acceso a más oportunidades educativas y de empleo”.

Por su parte, Carmen Díaz, líder regional Caribe de United Way Colombia, afirmó: “Desde United Way Colombia reafirmamos nuestro compromiso con el cierre de brechas a través de la construcción de oportunidades educativas que transformen las trayectorias de niñas, niños y jóvenes. La alianza +Educación +Innovación nos ha permitido aportar al fortalecimiento de las habilidades digitales y competencias del siglo XXI de estudiantes y docentes y esto se suma a la visión de ecosistema de nuestra organización donde la educación no solo moviliza sino que cambia y transforma vidas”.

De igual manera la secretaria distrital de Educación, Paola Amar agregó: “Este logro refleja el rumbo de la educación en Barranquilla: formar a nuestros jóvenes en tecnología, innovación e inteligencia artificial para abrirles puertas reales al futuro. Más Educación, Más Innovación demuestra que cuando unimos esfuerzos entre la Alcaldía, nuestros aliados y las instituciones educativas, transformamos vidas y ampliamos oportunidades. A nuestros estudiantes les decimos: sigan creyendo en su talento; esta ciudad está apostándole a ustedes y a su capacidad de construir la Barranquilla del mañana”.

El evento también destacó historias de éxito que muestran el impacto real del programa, como la de la estudiante Raymar Mencia, que ya adelanta prácticas laborales gracias a su formación en tecnología.

En 2025, el programa +Educación +Innovación contó con una inversión de 6.428 millones de pesos, de los cuales 4.500 millones de pesos son financiados por el Distrito y el resto por los aliados estratégicos.