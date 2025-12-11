Luego de más de tres horas de bloqueo en la vía que conecta a Palermo, a pocos metros del puente Pumarejo, conductores reportaron que la movilidad comenzó a restablecerse de manera gradual hacia la tarde de este jueves.

De acuerdo con los testimonios de quienes permanecieron retenidos en el trancón, el paso vehicular empezó a habilitarse tras la intervención de las autoridades, lo que permitió despejar la zona y normalizar el flujo de carros y motocicletas.

Los conductores destacaron que, aunque aún se registran algunos puntos de congestión, el tráfico avanza con mayor fluidez, mientras las autoridades monitorean el sector para evitar nuevos cierres.

Hasta el momento no se ha informado la causa oficial del bloqueo, pero se espera un reporte detallado en las próximas horas por parte de las entidades competentes.

Cabe mencionar que la vía Barranquilla–Ciénaga, uno de los corredores estratégicos de movilidad del Caribe colombiano, ha registrado durante los últimos meses varios bloqueos protagonizados por comunidades del corregimiento de Palermo, en jurisdicción de Sitionuevo, Magdalena.

Estas interrupciones al tránsito, que en ocasiones se han extendido por varias horas, han generado fuertes afectaciones a la movilidad regional, al transporte de carga y a los miles de pasajeros que diariamente utilizan la Troncal del Caribe.