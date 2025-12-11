Para garantizar la movilización de usuarios al partido de Junior contra Tolima este viernes, el Sistema de Transporte Masivo Transmetro informó que dispondrá de servicios troncales adicionales para el retorno de ciudadanos a las troncales Murillo y Olaya Herrera.

Estos servicios serán despachados desde la estación Joaquín Barrios Polo en sentido sur-norte, de acuerdo a la demanda de pasajeros.

Además, los vehículos estarán habilitados únicamente para el descenso de usuarios en todas las estaciones hasta llegar a Joe Arroyo, donde finalizan su recorrido, por lo cual no tendrán conexión con rutas alimentadoras y no recogerán pasajeros en otras estaciones.

De igual manera, en la estación Joe Arroyo se contará con acompañamiento de la Policía Metropolitana durante la llegada de los servicios adicionales. A su vez, en la estación mencionada, estarán disponibles taxis para facilitar la movilidad de los usuarios que requieran este servicio.

Para aquellas personas que no dispongan de Tarjetas Transmetro o que necesiten recargar su pasaje, la taquilla de la estación Joaquín Barrios Polo estará habilitada hasta el despacho del último servicio adicional.

Es importante resaltar que el Sistema operará de manera habitual en sus rutas troncales y alimentadoras de 5:00 a.m. a 10:00 p.m., luego de esta hora se inicia la operación especial de los servicios adicionales por el encuentro deportivo.

Se recomienda a los usuarios recargar su tarjeta de manera anticipada para evitar filas a la hora del regreso.

Para dudas o inquietudes con relación a la programación y recorrido de las rutas, los usuarios pueden consultar en la Línea de Atención al Cliente 320 635 9257 o en las redes sociales del Sistema @transmetrobaq.

Desvíos de rutas

Transmetro implementará desvíos en las ruta alimentadora A2-1 Hipódromo en la Ciudadela debido a los cierres viales autorizados.

Dichos desvíos estarán vigentes este viernes a partir de las 4:00 p.m. hasta el final de la operación de la siguiente forma:

Calle 45 - doble oreja Puente Av. Circunvalar - calle 45 - Avenida las Torres - Avenida Circunvalar - carrera 35B - calle 30 - carrera 30 - calle 18 - carrera 19 - calle 23 - Carrera 26 - calle 24 - carrera 30 - calle 30 - calle 19 - Avenida Circunvalar - Avenida Las Torres - calle 46 - carrera 1E - calle 45.

Durante el desvío del servicio A2-1 Hipódromo se omiten los paraderos ubicados en:

- Calle 45 con carrera 1 Metrocentro

- Av. Las Torres con calle 45 lado norte

- Calle 45D con carrera 1 Conj. Res. Metrocentro

- Carrera 1E con calle 45H frente a Bloque 159

- Av. Las Torres frente Nom. 45H-42 lado sur

Mientras tanto, habrá otro desvío para la ruta A6-6 Ciudadela de la siguiente forma:

Estación Joaquín Barrios Polo - calle 45 - Av. Las Torres - carrera 6 sur - calle 49 - Av. Circunvalar - calle 51B - carrera 10 sur - calle 49 - carrera 1 sur - (se omite calle 47 - carrera 7 sur - calle 46 - carrera 1E) - calle 47 - carrera 2E - calle 45 – Estación Joaquín Barrios Polo.

Durante el desvío de la ruta A6-6 Ciudadela se omiten los paraderos ubicados en:

- Calle 47 No. 3A sur – 18

- Calle 47 con carrera 6D sur

- Carrera 7 sur No. 46-29

- Calle 46 con carrera 1 sur esq

- Carrera 1E con calle 46K

- Calle 47 con carrera 2G