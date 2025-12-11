a empresa Air-e Intervenida anunció que este viernes 12 de diciembre realizará obras de mejoramiento en el sistema eléctrico en diferentes sectores del municipio de Galapa, con el fin de optimizar la continuidad y calidad del servicio.

Los trabajos están programados entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde, e incluyen labores en la carrera 13 con calle 14, así como en los sectores de El Mohán, Paluato y Guanábano, en la zona rural.

De manera paralela, Air-e informó que entre las 8:04 a.m. y las 3:56 p.m. se llevará a cabo el cambio de un transformador en la carrera 14 con calle 6, en el barrio Costa Azul, en Puerto Colombia, intervención necesaria para reforzar la capacidad del circuito en esa zona.

La empresa recordó a los usuarios que, ante cualquier duda o requerimiento relacionado con el servicio de energía, pueden comunicarse a través del contact center 115, la app Air-e o el portal web institucional.