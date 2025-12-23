En la Terminal de Transportes de Valledupar han establecido un plan de contingencia para los días de Navidad y fin de año, debido a la gran afluencia de pasajeros que suelen llegar a la ciudad y salir de ella hacia otras regiones del país.

El gerente de esta sectorial, Winter Díaz, explicó que desde el inicio de esta semana en curso la afluencia de pasajeros es numerosa, por lo cual han diseñado una estrategia logística con el acompañamiento de la Policía Nacional, las empresas de transporte, personal de aseo y un guarda extra para la seguridad.

“En este momento están operando 32 empresas y el destino más apetecido es Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, La Guajira, Bogotá, Medellín, Bucaramanga. La terminal va a funcionar todos los días, el de mayor movilidad será el 24 y 31 de diciembre, hay algunas empresas que bajan los despachos para los días 25 de diciembre y 1 de enero”, explicó el funcionario.

Añadió que esta es una temporada nacional a diferencia de Festival Vallenato, época en la que las empresas de transporte concentran su parque automotor a Barranquilla.

En cuanto al transporte ‘pirata’ o informal que se suele presentar en las afueras de la Terminal, Winter Díaz explicó que es un tema controlado por parte de la Dirección de Tránsito y Transporte DITRA, de la Policía Nacional, que ha despejado el sector de la glorieta, disminuyendo así las prácticas ilegales.