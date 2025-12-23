Jorge Celedón alegró la Navidad de los niños de Villanueva, La Guajira, su tierra natal, entregándoles su aguinaldo y compartiendo una hermosa tarde en la plaza Simón Bolívar, donde las sonrisas predominaron en todo momento.

Los niños recibieron del cantante juguetes en cuatro puntos de del emblemático escenario donde se realiza el Festival Cuna de Acordeones, viviendo una jornada mágica y maravillosa.

El cantante de vallenato, expresó: “Esta es una forma de agradecerle a Dios por la salud y el talento que me dio y compartir estas bendiciones con la gente de mi pueblo, trayéndoles un detalle porque la sonrisa de los niños no tiene precio”.

El artista ganador de 5 Latin Grammy cantó ‘Parranda en El Cafetal’ con los niños Semilleros de Villanueva bajo un frondoso árbol en una tarde llena de sonrisas y aguinaldos.

“Los villanueveros estamos muy agradecidos con esa generosidad de ‘Jorgito’ que cada año se acuerda de los niños de su pueblo; ellos están felices con sus juguetes”: expresó María Clara López, quien se fue feliz para su casa con sus dos niños y sus aguinaldos.

El artista vallenato disfrutará la Navidad en Familia y a partir del 27 de diciembre estará en los mejores espectáculos musicales de la Feria de Cali para cerrar con broche de oro el presente año.