Cuantiosas pérdidas materiales en una vivienda del barrio Los Calamares, en la ciudad de Cartagena, dejó un voraz incendio que se registró la noche del martes 27 de enero.

La situación fue controlada en su totalidad y no se reportaron personas lesionadas, pues al momento de la emergencia la vivienda se encontraba sola, por lo que la causa de la conflagración es materia de investigación por parte del Cuerpo de Bomberos.

El teniente Adolfo Canabal, director de Bomberos en Cartagena, sostuvo que el caso fue atendido de manera inmediata y lograron controlar el incendio, lo que evitó su propagación a viviendas cercanas.

Contaron con el apoyo del cuadrante de la Policía Nacional, lo que contribuyó a mantener el orden y la seguridad durante la atención del incidente.

alcaldía de Cartagena/Cortesía

Los Bomberos de Cartagena invitan a adoptar medidas de prevención como: realizar revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas; evitar conexiones improvisadas y la sobrecarga de tomacorrientes; apagar y desconectar electrodomésticos cuando no estén en uso, no dejar velas, estufas o fogones encendidos sin supervisión; mantener materiales inflamables alejados de fuentes de calor y contar con un extintor en el hogar y conocer su correcto uso.