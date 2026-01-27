En este mes de enero en Valledupar se han registrado 10 asesinatos, la mayoría con arma de fuego, según los reportes de las autoridades. El caso más reciente sucedió en el parque del barrio Casimiro Maestre, en el suroccidente de la ciudad, donde un joven de 21 años, quien residía en el barrio Los Fundadores, fue ultimado de varios disparos.

La víctima fue identificada como Juan Camilo Tovar Araujo, en un hecho registrado aproximadamente a las 6:00 de la tarde del pasado lunes, causando conmoción en las demás personas que se encontraban en dicho lugar público, la mayoría de ellos menores de edad que jugaban en la cancha de fútbol.

Se estableció que Tovar Araujo sufrió tres impactos de arma de fuego, y dos más en el abdomen que lo dejaron muerto en el sitio.

Tras el hecho, inmediatamente llegaron unidades policiales del CAI de Sabanas, y con el apoyo de funcionarios de la Sijín acordonaron la zona para proceder a realizar la inspección técnica del cadáver.

“Según manifestaciones de la ciudadanía al lugar de los hechos se habrían acercado unos sujetos sin mediar ningún tipo de palabra y agreden a esta persona con arma de fuego, y se movilizaban en una motocicleta de color negro quiénes se dan a la huida del lugar. La víctima se desplazaba en una bicicleta que quedó en el lugar por lo que se descarta el móvil del hurto y se trataría de un sicariato”, indicó el reporte policial.

