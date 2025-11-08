El oportuno aviso de la víctima, sumado a la rápida reacción de las patrullas de la Policía Metropolitana de Cartagena, permitieron recuperar una bicicleta avaluada en la suma de 10 millones de pesos y a su vez capturar a quien ilegalmente se apoderó de esta.

Se trata de alias ‘El Pillo’, de 30 años edad y natural de Cartagena, a quien los uniformados aprehendieron en el sector de la India Catalina cuando huía justo en la bicicleta.

Policía de Cartagena/Cortesía

Este medio de transporte su dueño lo tenía en el barrio Bocagrande, y en un descuido la perdió, pero a los pocos minutos la Policía la recuperó, lo que fue agradecido por la víctima.

El brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, confirmó que al detenido le registran seis anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto, extorsión, porte ilegal de armas de fuego, lesiones personales y violencia intrafamiliar.

Está a disposición de la Fiscalía General de la Nación que lo hará comparecer en audiencias ante un juez de la República que le debe resolver su situación judicial.

“Continuamos obteniendo resultados contundentes en la lucha contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad. Por ello, reiteramos el llamado a la ciudadanía para que denuncie y colabore con las autoridades, con el propósito de lograr la captura y judicialización de quienes incurren en conductas que afectan la seguridad y la convivencia”, manifestó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, que a su vez insta a la ciudadanía a denunciar a través de las líneas 123 y 3213946246, del e-mail: mecar.sijin@policia.gov.co y la línea del Oyente Cooperante de la Emisora Radio Policía Nacional 311-4072363.