Visitantes y trabajadores del sector donde está ubicado en el centro comercial Mall Plaza, en Cartagena, vivieron momentos de pánico en la mañana de este sábado 8 de noviembre luego de que dos hombres protagonizaran una pelea a cuchillo.

El hecho, que quedó grabado en video, se registró aproximadamente a las 9 de la mañana. Usuarios del centro comercial y zonas aledañas quedaron sorprendidos por la situación.

En el video, que fue compartido por el portal AT Noticias en Instagram, se puede observar a los dos hombres discutiendo fuertemente, con cuchillos en mano, mientras otras personas tratan de evitar acercarse para no resultar heridos. En las imágenes también se nota la intervención de una mujer.

La Policía Metropolitano de Cartagena reportó que recibió una llamada por el caso a la línea 123, pero cuando una patrulla llegó ya los involucrados se habían ido del sitio.

Testigos del hecho reportaron que la pelea terminó sin hechos que lamentar y sin personas heridas.

La Policía confirmó que no hubo personas lesionadas y que adelanta una investigación para identificar a los hombres implicados.