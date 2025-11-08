Con ocasión de las Fiestas de la Independencia de Cartagena que se roban toda la atención en esta ciudad, la alcaldía a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) dio a conocer el Plan de Manejo de Tránsito para el Festival Náutico y el Bololó del Arsenal.

Estas medidas buscan garantizar la movilidad y seguridad de todos los actores viales, por lo que deben estar enterados que entre el jueves 13 de noviembre y el domingo 16, habrá cierre total de la Calle del Arsenal.

Los vehículos que se desplacen desde Bocagrande hacia Manga deberán tomar la Avenida Blas de Lezo y la Calle Larga, la cual estará habilitada en sentido contrario (desde el Centro de Convenciones hacia Manga), para luego cruzar el Puente Román y continuar hacia su destino.

Por su parte, los vehículos que se dirijan desde Manga hacia Bocagrande deberán tomar la Avenida El Pedregal para empalmar con la Calle Media Luna y acceder posteriormente a la Avenida Blas de Lezo.

Adicional a ello TransCaribe presentará modificaciones en sus horarios y operación durante las Fiestas de Independencia entre el lunes 10 y el lunes festivo 17 de noviembre.

El lunes 10 de noviembre el sistema operará con su horario y oferta habituales para días hábiles.

Rutas troncales y pretroncales: 5:00 a.m. a 9:00 p.m.

Rutas alimentadoras: 4:30 a.m. a 10:40 p.m.

Ruta T101 operará hasta las 9:30 p.m.

El martes 11 de noviembre, que es Día cívico, de acuerdo al Decreto 2151 de 2025, operarán con horario y oferta de día sábado.

Rutas troncales y pretroncales: 5:30 a.m. a 8:30 p.m.

Rutas alimentadoras: 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

No operarán las rutas A111, C017, C018, ni la extensión de la ruta X106 hacia la Gobernación de Bolívar. Ruta T100E opera solo hasta la 1:00 p.m.

Para el miércoles 12 de noviembre el sistema operará con su horario y oferta habituales para días hábiles.

El jueves 13 de noviembre es Día cívico y operarán con horario y oferta de día sábado, es decir:

Rutas troncales y pretroncales: 5:30 a.m. a 8:30 p.m.

Rutas alimentadoras: 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

No operarán las rutas: A111, C017, C018, ni la extensión de la ruta X106 hasta la Gobernación de Bolívar. Ruta T100E opera solo hasta la 1:00 p.m.

La Ruta T102 tendrá desvíos, debido al Desfile de Independencia.

Para el viernes 14 de noviembre de 2025, Día cívico, operarán con horario y oferta de día domingo / feriado, por lo que no estarán activas las rutas: A111, C017, C018, A102, T100E, ni la extensión de la ruta X106 hacia la Gobernación de Bolívar.

El sábado 15 de noviembre de 2025 operarán con horario y oferta de día sábado, mientras que el domingo 16 y lunes 17 de noviembre de 2025 la oferta de operación será la dominical y feriada.