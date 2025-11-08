En una noche engalanada por la belleza de las 39 candidatas al Reinado Popular de las Fiestas de Independencia, en Cartagena, se realizó el desfile en Traje de Baño, en la emblemática Plaza de la Aduana.

En esta ocasión, en la pasarela inspirada en el Encanto Caribe, las 39 candidatas al Reinado de Independencia desfilaron en traje de baño los diseños únicos de la cartagenera Maygel Coronel.

En medio de la alegría y el respaldo de principio a fin del público que se tomó la Plaza de la Aduana, las hermosas jóvenes lucieron trajes de baño, de una y dos piezas, enmarcados en la colección ‘Rojo Carmesí’, “un color que evoca la fuerza, la pasión y el pulso vital de Cartagena”, en palabras de su artífice, Maygel Coronel.

Tras el cierre de la pasarela de las 39 candidatas, el turno fue para la aparición de la actual soberana de la Independencia de Cartagena de Indias, Ximena Tatiana Silva Padilla, de 22 años de edad, que el próximo 16 de noviembre entregará su título.

El desfile en traje de baño, en este 2025, también contó con las reconocidas presentadoras Rochy Stevenson y Jéssica De La Peña, quienes como anfitrionas de la noche cartagenera llevaron al público por un recorrido cargado de historia, empoderamiento femenino y resiliencia desde el liderazgo que emerge desde las candidatas que se atreven a luchar por los sueños y proyectos de sus barrios, en el marco del Reinado Popular de las Fiestas de Independencia.

La dirección musical del gran show que engalanó la noche del desfile en traje de baño estuvo a cargo de Víctor Pérez con la participación especial del maestro Édgar Avilán y su banda, además del talento infaltable en una colorida coreografía del Conjunto Folclórico Nacional Ekobios, bajo la dirección general del maestro Dixon Pérez.

El alcalde Dumek Turbay Paz destacó que “cuando pensamos en La Fiesta que nos Une, que ha sido nuestra consigna en la recuperación del brillo y el esplendor de las Fiestas de Independencia, lo hicimos convencidos de que solo sería posible con fuego en el corazón y trabajando juntos. Hoy, en esta gran noche, una vez más, lo vemos materializado con la gran acogida y el amor que sienten los cartageneros por las candidatas de sus barrios, sus proyectos y todo lo que significa haberles dado el realce que siempre merecieron y que hoy es una realidad”.

La cuota musical del desfile en traje de baño estuvo a cargo de Twister el Rey y Magic Juan.