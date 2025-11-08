El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, manifestó su decepción por la reciente decisión del nuevo Ministerio de las TIC de no financiar el proyecto de la Universidad Montemariana, una iniciativa que durante más de un año contó con el respaldo y acompañamiento del Ministerio de Educación, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y otras entidades del Gobierno Nacional.

En criterio del mandatario, esta decisión, “frena el proyecto de la Universidad Montemariana que ya había obtenido la viabilidad técnica del Ministerio de Educación, lo que representaba un paso decisivo para su ejecución en beneficio de las comunidades del Centro de Bolívar, especialmente de las víctimas del conflicto armado”.

Min TIC nos acaba de anunciar que no financiara el proyecto, después de decenas de mesas de trabajo. Presidente @petrogustavo sus equipos no están en sintonía con su voluntad de gobierno.



🆘 por la educacion que tristeza. https://t.co/l4h0eiw9g1 — Yamilito Arana (@YamilHAranaP) November 7, 2025

Pero, después de un año de trabajo y de cumplir con todos los requisitos técnicos, “hoy el nuevo Ministerio de las TIC sale a decir que no puede financiar el proyecto. Estoy muy decepcionado. El presidente ha dado directrices claras sobre el apoyo a la educación y el desarrollo regional, pero parece que algunos funcionarios no las acatan”, manifestó Arana.

A su vez declaró, incluso a través estar “decepcionado de la política, porque se engaña a la gente y no se cumplen los compromisos. Aun así, no vamos a desistir”.