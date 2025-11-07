La renovación del Parque Flanagan, ubicado en la zona de Bocagrande, en Cartagena, fue terminada y con ello el espacio fue entregado para el disfrute de nativos y visitantes.

Este lugar de encuentro familiar fue sometido a un proceso de recuperación y embellecimiento, al igual que como lo están en estos momentos el Parque Apolo; Parque de la Virgencita, en Blas de Lezo; Parque Centenario y el Reloj Floral.

Alcaldía de Cartagena

El alcalde Dumek Turbay Paz informó que en la renovación del Parque Flanagan, fueron invertidos $5.000 millones, y ahora cuenta con zona de juegos exclusiva para niños, entre 1 y 7 años, un mural de animales animados, con la cuadrilonga de Cartagena en el medio, entre otros llamativos detalles que fueron recibidos en las últimas horas en medio de la alegría por los habitantes de la zona y turistas que suelen recorrer uno de los puntos más concurridos de la ciudad.

El piso cuenta con un material especial de amortiguación que protege a los pequeños durante el juego. Los nuevos módulos de diversión —entre los que se destacan los circuitos de cuerdas, colmenas, túneles, columpios múltiples y áreas inclusivas— fueron diseñados para atender hasta 170 niños simultáneamente.

Alcaldía de Cartagena

Los trabajos también incluyeron adecuación en andenes, bordillos y la instalación de grama natural, además de la iluminación completamente renovada.

“La entrega del renovado Parque Flanagan, un espacio moderno, seguro e inclusivo para la niñez de Cartagena, lo revitaliza como un espacio de juego, aprendizaje y convivencia para los niños, las familias y toda la comunidad cartagenera. Es el parque más hermoso de la ciudad para los más pequeños”, expresó el alcalde Mayor, Dumek Turbay.

Alcaldía de Cartagena

En el Flanagan también rehabilitaron seis árboles adultos de caucho, sembraron 18 nuevos ejemplares arbóreos y palmas, e incorporaron más de 12.000 plantas ornamentales de especies nativas y adaptadas al clima costero, acompañadas de un moderno sistema de riego automatizado que asegura su conservación.