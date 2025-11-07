Tras un consejo de seguridad extraordinario en el municipio de Zona Bananera, las autoridades locales y la fuerza pública acordaron nuevas medidas para reforzar la presencia institucional en el territorio, luego de que la comunidad se viera afectada por panfletos amenazantes que obligaron a comerciantes y habitantes a permanecer en sus casas durante los últimos dos días.

Leer más: La seguridad se refuerza en Santa Marta con la llegada de 1.500 policías ad portas del inicio de la IV Cumbre Celac-UE

La reunión fue liderada por la alcaldesa Clareth Olaya Jiménez, quien estuvo acompañada del secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, Héctor Zuleta Rovira, además de representantes del Ejército Nacional y la Policía.

Durante el encuentro, la mandataria exigió resultados concretos a las autoridades y anunció el despliegue de cuatro pelotones de soldados que reforzarán la vigilancia en los próximos días.

“No podemos permitir que en nuestro municipio se siga presentando este tipo de zozobras que intranquilizan a nuestra comunidad. Por eso hoy, le exijo a nuestra fuerza pública resultados en el territorio”, expresó la alcaldesa Olaya Jiménez.

Los pelotones de soldados profesionales tendrán la tarea de garantizar la tranquilidad de los habitantes, fortalecer los patrullajes y ubicar a los responsables de las intimidaciones que han generado temor en la región.