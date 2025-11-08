La viceministra de Minas y Energía, Sorrel Aroca Rodríguez; la congresista Milene Jarava Díaz y la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, regresaron al municipio de Toluviejo para avanzar en el proceso de formalización de la minería tradicional de piedra caliza.

En el nuevo encuentro que se efectuó este viernes 7 de noviembre en el polideportivo de Toluviejo, fue firmado el memorando de entendimiento que marca el inicio de la ruta de formalización minera que propende por llevar esta a una actividad empresarial, sostenible y segura para las comunidades que la ejercen.

El acuerdo, que tendrá vigencia de un año, busca mejorar las condiciones de vida de los mineros de pequeña escala, garantizando la legalidad, la protección del medio ambiente y el fortalecimiento económico del territorio.

La mandataria de los sucreños destacó el compromiso de las comunidades mineras de Toluviejo y el respaldo del Gobierno Nacional para formalizarlos.

“Ellos se han mantenido firmes en un territorio del que extraen la mejor piedra, y con esa piedra se construyen miles de viviendas en Colombia, pero especialmente en Sucre. Es un gran momento para una comunidad que necesitaba ser reafirmada, que merecía recuperar su dignidad. Hoy comienza una nueva historia para Toluviejo”, sostuvo García Montes.

Desde la Secretaría de Energía de Sucre está dispuesto un equipo de profesionales técnicos, jurídicos y ambientales para acompañar de manera permanente a los mineros de Toluviejo durante el proceso de formalización.

Los representantes de los mineros también expresaron su gratitud por este avance, entre ellos Wilson Cortina, minero tradicional de Toluviejo, quien indicó que están “agradecidos con todas las entidades que están aquí por este nuevo logro que se ha obtenido con la minería. Tengo la fe y la confianza de que esto será una realidad, y le damos las gracias a Dios por todo lo que está ocurriendo aquí en nuestro municipio”.