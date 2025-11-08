Brayan Montoya Macías, Laura Rosa Correa Guzmán, Yeison Duván Pamplona Herrera y Brayan Andrés Camacho Hernández, señalados de integrar una banda de extorsionistas que operaba desde diversas partes del país, fueron judicializados por los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada.

De acuerdo con el informe entregado en la mañana de este sábado 8 de noviembre por la Fiscalía, los procesados, al parecer, perfilaban a las víctimas para posteriormente realizarles las extorsiones, además reclutaban cuentahabientes para recibir el dinero producto de las actividades delincuenciales.

El golpe a la estructura delictiva se produjo gracias a las denuncias de dos adultas mayores de la ciudad de Sincelejo en el departamento de Sucre que fueron víctimas de exigencias económicas ilegales por más de 160 millones de pesos, y que pusieron al descubierto el actuar ilegal.

El material probatorio y las evidencias físicas permitieron judicializar a las cuatro personas antes mencionadas que “después de ganarse la confianza de las mujeres las persuadían para que les entregaran sus datos y con esta información se hacían pasar como integrantes de la fuerza pública para que transfirieran el dinero a diferentes cuentas. La evidencia da cuenta de que estas personas serían las encargadas de retirar los recursos de las extorsiones de diferentes cuentas bancarias”, detalló la Fiscalía.

Los hechos materia de investigación se presentaron entre enero y octubre de este año 2025. El grupo delincuencial también operaría en las ciudades de Medellín, Bogotá y Cúcuta.