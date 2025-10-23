En desarrollo del V Comité Organizador de los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos Paranacionales Córdoba – Sucre 2027 que se desarrolló este miércoles 22 de octubre en la ciudad de Montería, fueron presentados oficialmente la mascota y la imagen visual de estas justas.

El evento se desarrolló en el Centro de Convenciones de Montería y lo lideró la ministra del Deporte, Patricia Duque, en compañía de los gobernadores de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, y de Sucre, Lucy García Montes.

La mascota es una garza Agami llamada Naki, que fue elegida mediante un concurso nacional en el que participaron 72 propuestas de 20 ciudades. El diseño ganador, creado por el diseñador monteriano Alfredo Rafael Cejín Oquendo, representa la biodiversidad del Caribe, la sostenibilidad ambiental y la unión entre Córdoba y Sucre.

Naki cautivó a todos los asistentes, y su diseñador fue premiado con 20 millones de pesos.

“Naki es una representación viva de los valores que queremos proyectar en estas justas: resiliencia, equilibrio con la naturaleza y compromiso con el futuro. Es un símbolo que nos recuerda que el desarrollo deportivo también debe caminar junto a la sostenibilidad”, expresó la ministra Patricia Duque.

Por su parte el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, señaló que la elección de la garza Agami “nos identifica como región y nos proyecta ante el país como anfitriones que valoran su entorno natural. La garza Agami es una especie que habita nuestros humedales y que, como los deportistas, se mantiene firme y elegante ante los desafíos. Con esta imagen oficial queremos que cada cordobés y sucreño sienta orgullo por lo que somos: una región diversa, viva y en movimiento”, afirmó el mandatario.

A su turno la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, destacó que la imagen y la mascota representan la hermandad entre los dos departamentos y la importancia de cuidar los ecosistemas que los unen.

“Córdoba y Sucre comparten manglares, ciénagas y mares. Naki nos invita a proteger ese patrimonio natural mientras abrimos las puertas del Caribe colombiano al país entero”, sostuvo.