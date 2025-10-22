Las organizaciones sindicales, estudiantiles y administrativas de la Universidad de Córdoba rechazaron los hechos de violencia ocurridos la tarde del martes 21 de octubre en inmediaciones de la sede de la Asociación de Profesores Universitarios (ASPU).

Hasta ese sitio llegó un grupo de personas encapuchadas y causó daños materiales a la infraestructura de la organización docente.

Ante esto el Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (Sintraunicol), la Subdirectiva Universidad de Córdoba y la Asociación de Profesores Universitarios, ASPU, se pronunciaron en defensa de la institucionalidad y la paz universitaria.

Stefan Romero Núñez, presidente de Sintraunicol, hizo un llamado a la comunidad a rechazar todo tipo de actos violentos, e invitó a “unirnos en la búsqueda de la paz, dentro y fuera de la Universidad. Como organización sindical respetamos la protesta, pero debe ser pacífica y constructiva. La Universidad de Córdoba es de todos: estudiantes, docentes y trabajadores; por eso debemos cuidar su institucionalidad”.

Por su parte el profesor y presidente de ASPU, José Gabriel Flórez, manifestó que los recientes ataques contra la sede de la organización “son una afrenta contra la academia y contra la memoria de quienes han defendido la universidad pública”, por lo que fue enfático al indicar que “no admitiremos que se siga protestando utilizando la violencia, porque esa protesta se invalida inmediatamente. Invitamos a toda la comunidad a cerrar filas contra los actos vandálicos y a promover marchas pacíficas en defensa de la Universidad de Córdoba, patrimonio de los cordobeses”.

Entre tanto la Juventud Comunista de Colombia (JUCO), en Córdoba y la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU), Córdoba, también expresaron su rechazo a los hechos, al tiempo que recordaron el valor simbólico de la sede de ASPU como espacio de memoria y reparación.

“Atacar ese edificio no es un acto de rebeldía, sino una afrenta a la historia de resistencia que compartimos estudiantes y profesores. La violencia sin horizonte político degenera en fascismo. Nuestro llamado es a la unidad del movimiento estudiantil y profesoral, y a la defensa de la universidad como territorio de pensamiento”.

Finalmente la alma máter a través del jefe encargado de la Oficina de Gestión de Talento Humano, Jorge Andrés Díaz Bernal, informó que con ocasión de esos hechos fue abierta una investigación que incluye el llamado a los padres de familia para enterarlos del accionar de sus hijos, en el marco de un debido proceso en el que aplicarán el reglamento interno y las implicaciones legales de este tipo de conductas. Igualmente rechazan “estos hechos denigrantes al interior de nuestra alma máter”.