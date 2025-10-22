Siete jóvenes que aspiraban a ser policías en La Guajira habrían sido víctimas de abuso sexual por parte del teniente coronel, Carlos Julián Rodríguez Campos, subcomandante de la Policía de La Guajira, de acuerdo con las denuncias que se han conocido hasta el momento.

Como se sabe, el oficial se entregó ante la Fiscalía General de la Nación para responder por la presunta comisión de delitos sexuales, luego de que se emitiera una orden de captura en su contra, según confirmó el Comando de Región de Policía No. 8, a través de un comunicado.

El portal La Guajira Hoy señaló que, según fuentes cercanas a una de las víctimas, una de las jóvenes presuntamente afectadas, quien era auxiliar de Policía, tuvo que someterse a un procedimiento de legrado en un centro médico de Riohacha.

En medio de la investigación serán recolectadas muestras durante este procedimiento y analizadas por Medicina Legal para determinar si existe coincidencia genética con el oficial que se entregó a la Fiscalía.

La Policía de La Guajira, también reveló que Rodríguez Campos, ocupó dicho cargo hasta el pasado 16 de octubre.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos por los cuales se le señala habrían ocurrido presuntamente durante el tercer trimestre del presente año.

Se conoció que la Policía Nacional, en el marco de sus principios de transparencia y responsabilidad institucional, inició de manera inmediata una investigación disciplinaria interna con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos. Así mismo, se adoptó la decisión de separar al oficial del cargo mientras avanzan las investigaciones correspondientes.