En horas de la madrugada de este miércoles 22 de octubre, un trabajador de la empresa prestadora del servicio de aseo en Riohacha, perdió la vida durante un accidente que involucró un vehículo de la compañía.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Horacio Epinayú, indígena de la etnia wayuu, quien laboraba para Interaseo.

El accidente de tránsito se registró sobre la calle 15 con carrera 11ª, en el perímetro urbano de la capital de La Guajira.

De acuerdo a lo que se logra observar en un video que circula en redes sociales, de una cámara de seguridad del sector que captó el momento exacto del siniestro.

Apinayú se movilizaba a bordo del camión recolector, en la parte lateral derecha, cuando por causas que se desconocen, resbaló, cayó al pavimento y las llantas traseras le pasaron por encima. El fuerte contacto le produjo la muerte en el instante.

Así lo confirmaron sus compañeros de turno, quienes al intentar auxiliarlo, se percataron que ya no tenía signos vitales.

Al lugar, llegó personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial, para realizar la inspección al cadáver que fue trasladado a Medicina Legal. De igual manera hicieron presencia peritos de tránsito para iniciar las investigaciones y establecer la hipótesis del accidente.