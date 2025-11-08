Cuatro señalados traficantes de estupefacientes, entre ellos una mujer, que operaban a través de una banda en el municipio de Lorica, en Córdoba, fueron capturados por unidades de la Policía Nacional en desarrollo de un operativo simultáneo.

Leer también: Con misa y ofrenda floral, la Policía de Córdoba y Montería celebran sus 134 años de servicio

Los detenidos, que están a órdenes de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de porte y tráfico de estupefacientes, son los alias ‘Pedrito’, ‘El John’, ‘Cartagena’ y ‘La Beba’, esta última encargada del expendio y distribución de sustancias ilícitas, mientras que ‘Pedrito’ es el cabecilla local y coordinador logístico de la organización.

Las detenciones ocurrieron en el marco del Plan de Ofensiva Territorial contra el Crimen Organizado, y en ella participaron unidades adscritas a la Seccional de Investigación Criminal, Inteligencia Policial y el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía con el apoyo de la Fiscalía 33 EDA de Montería.

El procedimiento se llevó a cabo mediante diligencias de allanamiento y registro simultáneas tanto en la zona urbana como en la rural del municipio de Lorica.

Importante: Alerta en Montería por aumento de accidentes de tránsito con saldos trágicos

Las investigaciones de las autoridades les permitieron establecer que “las ganancias mensuales de esta estructura criminal ascendían a aproximadamente 180 millones de pesos, recursos que eran utilizados como fuente de financiamiento de la subestructura ‘Javier Yépez Cantero’, vinculada al crimen organizado en la región”.

El comandante de la Policía en Córdoba, coronel Elkin Jesús Corredor Rueda, sostuvo que “este golpe representa un impacto significativo a las finanzas del narcotráfico en el departamento de Córdoba”, al tiempo que informó que en lo corrido de este año el Departamento de Policía Córdoba ha capturado a 2.018 personas, 260 de ellas, mediante orden judicial.