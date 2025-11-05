Los hombres y mujeres que integran el Departamento de Policía Córdoba y la Metropolitana de Montería celebraron desde las primeras horas de la mañana de este miércoles 5 de noviembre los 134 años de servicio, honor y compromiso con Colombia que ha tenido la institución.

En un ambiente de fe, gratitud y orgullo institucional se llevaron a cabo una celebración eucarística en la Catedral San Jerónimo y una ofrenda floral que fue liderara por los coroneles Elkin Jesús Corredor Rueda y Héctor Ruiz Arias, comandantes del Departamento de Policía Córdoba y de la Policía Metropolitana de Montería, respectivamente.

Policía de Montería

El evento reunió a la Reserva Activa de la Policía Nacional, miembros del gabinete departamental y municipal, Fuerzas Militares de Colombia, entes de control, líderes sociales, así como representantes de gremios, federaciones ganaderas, rectores de universidades, instituciones educativas y medios de comunicación, quienes exaltaron el compromiso y la entrega de los hombres y mujeres que integran la institución.

Durante la ceremonia, que congregó a oficiales, mandos del nivel ejecutivo, patrulleros, auxiliares de policía, personal no uniformado y comunidad en general, se realizó la presentación del pabellón nacional, la celebración del pan y el vino y un emotivo homenaje a la gran familia policial, símbolo de vocación y servicio al país.

La ofrenda floral fue en honor a los hombres y mujeres policías que entregaron su vida en cumplimiento del deber, recordando con profundo respeto su legado y sacrificio por la seguridad y la convivencia de todos los colombianos.

Tras 134 años de creada la Policía Nacional en Córdoba y Montería reafirma su compromiso con la ciudadanía, manteniendo viva la misión que la ha caracterizado: proteger la vida, preservar la convivencia pacífica y garantizar la seguridad de todos los colombianos.