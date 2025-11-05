En el marco de las acciones operativas desarrolladas por el GAULA de la Policía Metropolitana de Barranquilla, orientadas a contrarrestar los delitos que afectan la seguridad y la tranquilidad ciudadana, mediante diligencias de allanamientos en el barrio El Recreo fueron capturados en flagrancia tres individuos señalados del delito de extorsión.

De acuerdo con la investigación, los capturados se identificaban como presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Organizado ‘Los Costeños’, y serían los responsables de extorsionar a una docente pensionada, a quien le exigían el pago de una supuesta deuda de 12 millones de pesos, amenazándola con atentar contra su vida en caso de no cumplir con las exigencias económicas.

Durante el procedimiento fueron incautados $1.000.000 en efectivo, presuntamente producto de la extorsión, y tres teléfonos celulares utilizados para realizar las exigencias extorsivas.

Cabe resaltar que los capturados presentan cinco anotaciones judiciales por los delitos de hurto, receptación y falsedad para obtener prueba de hecho verdadero.

El señor brigadier general Edwin Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó: “Con estas capturas reafirmamos nuestro compromiso de luchar frontalmente contra los grupos delincuenciales que atentan contra la tranquilidad de los ciudadanos. Invitamos a la comunidad a confiar en las autoridades y a denunciar cualquier intento de extorsión a través de la línea gratuita 165 del GAULA, bajo la campaña ‘Yo no pago, yo denuncio’.”

La Policía Nacional continúa desarrollando estrategias integrales de prevención y control, con el propósito de fortalecer la seguridad y convivencia en el área metropolitana de Barranquilla.