El bullicio de las calles en el barrio San Vicente, Soledad, fue silenciado por una violenta ráfaga de disparos que acabaron con la vida de un joven en horas de la noche de este martes 4 de noviembre.

El hoy occiso fue identificado por las autoridades como Camilo Andrés Sánchez Torres, de 21 años de edad.

Según el reporte de la Policía, la víctima se encontraba caminando por la calle 54 transversal 2D, a eso de las 8:05 p. m., cuando fue interceptado por un sujeto en motocicleta.

El desconocido esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó tres mortales disparos para luego huir con rumbo desconocido.

Los habitantes del sector rápidamente auxiliaron a Sánchez y lo trasladaron hasta la IPS San Vicente. Sin embargo, falleció minutos después de su ingreso a causa de la gravedad de sus heridas.

De acuerdo con el informe de los especialistas, el joven presentaba tres heridas por proyectil de arma de fuego: dos en la cabeza y una en la mano derecha.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación con el objetivo de esclarecer los hechos y lograr la captura del responsable.