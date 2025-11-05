La muerte de nueve personas en accidentes de tránsito en el mes de octubre en la ciudad de Montería encendió las alarmas en las autoridades debido a que ello representa un incremento del 200% si se compara con la misma época en el 2024.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Tránsito, en octubre de 2024 se registraron 3 fallecimientos por accidentes viales, y en esta vigencia fueron 9; además el acumulado del año, entre enero y octubre de 2025 reporta 67 muertes en siniestros viales, mientras que en igual período de 2024 fueron 51, lo que refleja un aumento del 31 % en la pérdida de vidas por incidentes en las carreteras tanto urbanas como rurales de Montería.

El alcalde Hugo Kerguelén García expresó su preocupación por el incremento de los siniestros viales en la ciudad, e hizo un llamado urgente a los conductores, motociclistas y peatones a respetar las normas de tránsito y proteger la vida en las vías.

“Cada persona que pierde la vida en un accidente es un hogar que queda incompleto. Les pedimos a los ciudadanos no exceder los límites de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol, usar siempre el casco y respetar las señales de tránsito. Sus familias los esperan en casa; cuidemos la vida en las vías”, reiteró el mandatario de los monterianos.