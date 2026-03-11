En una clínica de la ciudad de Montería se produjo el deceso del niño Dáiver Sepúlveda, de tres años, a raíz de las graves lesiones que sufrió en un incendio que se registró el pasado viernes en el sector Brisas del Sinú, en el norte del municipio de Lorica.

En medio de las llamas, que eran inicialmente controladas por la comunidad que lanzaba agua en baldes mientras llegaron los Bomberos, el pequeño logró ser rescatado y llevado al hospital local, pero por la gravedad de las lesiones debió ser trasladado a una clínica en Montería, donde la noche del lunes 10 de marzo se produjo su deceso.

Cortesía

El niño dormía en una vivienda de madera, palma y bahareque, lo que facilitó la rápida propagación, y fue rescatado por su tío Víctor Torres Raveles, que también sufrió quemaduras y por cuenta de ello permanece internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital San Jerónimo de Montería.

La hipótesis de la conflagración que afectó tres viviendas es un cortocircuito.