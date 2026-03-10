Tras un mes de intensas labores fue cerrado el boquete que el río Sinú abrió en Nueva Colombia, en Cotocá Arriba, población del municipio de Lorica, en Córdoba.

El boquete, que generó graves inundaciones y afectaciones en este territorio, se abrió durante los dos frentes fríos del mes de febrero que dejaron 85 mil familias damnificadas en el departamento.

El alcalde de Lorica, Carlos Mario Manzur, hizo público este logro que se produjo gracias a las manos activas y la decisión de la comunidad que, pese a las adversidades y a las fuertes corrientes y altos niveles del Sinú, nunca se rindió en la construcción de la muralla bajo la modalidad de tablestacado.

El mandatario felicitó a quienes llamó héroes, al tiempo que invitó a la gobernación de Córdoba y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo a reforzar la obra.

A estas labores se suman las de limpieza de caños y arroyos urbanos repletos de residuos sólidos y material vegetal que obstaculizan la corriente.

La intención es proteger a la ciudadanía de inundaciones por desbordamientos.

En un recorrido por los arroyos que están siendo intervenidos, el alcalde Manzur llamó la atención sobre el hallazgo de abundantes residuos sólidos, por lo que convocó a la ciudadanía a tomar conciencia sobre estas acciones que producen mucho daño.