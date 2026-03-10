Roka Foundation, entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja en la formación de líderes y apoyo comunitario, alineado con el Ministerio Roka, incluyendo ayuda humanitaria y labores cristianas en Colombia, le entregó a la Alcaldía de Montería 40 toneladas de ayudas para los damnificados por las inundaciones.

La meta propuesta por esta entidad es alcanzar 60 toneladas.

Las donaciones han sido canalizadas a través de la red de distribución coordinada por la administración municipal, lo que permite llevar alimentos y apoyo directamente a distintos sectores del municipio.

Además del acompañamiento material, la fundación también ha compartido un mensaje de fe y esperanza mediante visitas a 13 centros de alojamiento, donde ha realizado jornadas de evangelización y entrega de Biblias a las familias que permanecen en estos espacios de atención temporal.

Adicionalmente realizarán brigadas de salud comunitarias con el objetivo de brindar atención médica a sus habitantes.

Tienen como meta beneficiar a 450 iglesias en el departamento de Córdoba, mediante la entrega de mercados para pastores y comunidades de fe, fortaleciendo la red de apoyo espiritual y social en la región.