Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

Roka Foundation, entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja en la formación de líderes y apoyo comunitario, alineado con el Ministerio Roka, incluyendo ayuda humanitaria y labores cristianas en Colombia, le entregó a la Alcaldía de Montería 40 toneladas de ayudas para los damnificados por las inundaciones.

Leer más: Falleció en Valledupar Daniela Zuleta Gnecco, sobrina del actual Rey Vallenato Iván Zuleta

La meta propuesta por esta entidad es alcanzar 60 toneladas.

En Montería verifican las afectaciones de comerciantes formales e informales en las comunas 1 y 2

Las donaciones han sido canalizadas a través de la red de distribución coordinada por la administración municipal, lo que permite llevar alimentos y apoyo directamente a distintos sectores del municipio.

Además del acompañamiento material, la fundación también ha compartido un mensaje de fe y esperanza mediante visitas a 13 centros de alojamiento, donde ha realizado jornadas de evangelización y entrega de Biblias a las familias que permanecen en estos espacios de atención temporal.

Adicionalmente realizarán brigadas de salud comunitarias con el objetivo de brindar atención médica a sus habitantes.

Ver también: Vientos fuertes y lluvias aisladas marcarán la semana en el Caribe colombiano: Ideam

Tienen como meta beneficiar a 450 iglesias en el departamento de Córdoba, mediante la entrega de mercados para pastores y comunidades de fe, fortaleciendo la red de apoyo espiritual y social en la región.