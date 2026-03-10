El Instituto Nacional de Vías (Invías) dio inicio a las obras de construcción del tercer puente sobre el río Sinú, uno de los proyectos de infraestructura más estratégicos para la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba.

La inversión total será de $103 mil millones, de los cuales $50 mil millones están destinados a la ejecución de la obra y $5 mil millones a la interventoría, todo aportado por Invías, pero los ejecutará Findeter que es la entidad encargada de brindar apoyo en la financiación, administración de dinero y asistencia técnica del proyecto.

El monto restante es financiado por la alcaldía de Montería.

Invías

El director general de Invías, Juan Guillermo Jiménez, estuvo el lunes 9 de marzo en Montería dando inicio a las obras y señaló que “en el Instituto sabemos que la infraestructura vial es un motor de desarrollo, oportunidades y dinamización para los territorios. Hemos aportado el 50 % de los recursos para la ejecución del puente sobre el río Sinú, en la ciudad de Montería, que beneficiará a más de 600 mil habitantes, facilitando el transporte de productos y servicios y contribuyendo a la dinamización económica de la región”.

La construcción del puente contempla 370 metros de longitud, como también ciclovía y paso de peatones en ambos sentidos, lo que permitirá mejorar las condiciones de transitabilidad.

La estructura principal del puente se desarrollará mediante un sistema de voladizos sucesivos con una luz central de 150 metros y dos luces exteriores de 75 metros cada una, apoyadas sobre una cimentación profunda con pilotes que alcanzarán entre 34 y 50 metros de profundidad, lo que garantizará la estabilidad de la infraestructura.

Además, el proyecto favorecerá la generación de empleo local, impulsando la participación de mano de obra de la región.

Por su parte el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, sostuvo que el tercer puente conectará sectores de las comunas 1 y 3 entre los barrios La Coquera y Betancí.

Además, la obra generará alrededor de 650 empleos durante su ejecución.

“El tercer puente sobre el río Sinú representa una obra estratégica para Montería. No solo mejorará la movilidad entre las dos márgenes del río, sino que también impulsará el desarrollo urbano, facilitará el acceso a diferentes sectores de la ciudad y generará oportunidades para nuestras comunidades. Hoy (lunes) damos un paso histórico hacia una ciudad más conectada y con mayor calidad de vida”, expresó Kerguelén García.