El Festival Digital Ciber Paz 2025, convocado por el Ministerio de las TIC, fue ganado, en la categoría ciber ritmos por el estudiante Fernando Carrascal Pineda y un equipo de docentes de la Institución Educativa 20 de Enero de la ciudad de Sincelejo.

La canción ganadora, de la autoría del estudiante antes mencionado, se titula ‘Conectados con confianza’, que tiene además un ritmo moderno y pegajoso que conquistó al jurado del concurso.

Este joven, bajo la orientación de Tatiana Maestre, docente tutora del Programa Tutorías para el Aprendizaje y la Formación Integral (PTA FI 3.0), socializaron la convocatoria, que fue acogida por los estudiantes del centro de interés Cátedra de la Paz a través de las artes, iniciativa que orienta la formación musical de 200 alumnos talentosos vinculados a la Institución Educativa 20 de Enero.

Con un trabajo en equipo donde el docente de música, la tutora y el estudiante coordinaron esfuerzos acoplando ideas para componer la letra de la canción, lograr la producción y el video para participar.

En el centro de interés Cátedra de la paz a través de las artes, los estudiantes, reciben formación en artes visuales, producción audiovisual, técnica vocal, e interpretación de instrumentos como guitarra, acordeón, batería y piano, lo que estimula el acceso y la permanencia en las aulas.