Unidades del Gaula de la Policía Nacional que integran un grupo especial que recorre los departamentos de la Región Caribe, realizaron intervenciones en las poblaciones de Maicao y Albania, La Guajira.

El objetivo de hombres y mujeres de esta institución es fortalecer la confianza ciudadana en aras de revenir el delito de la extorsión que tanto afecta a pobladores de esta parte norte del país.

Policía de La Guajira

Los miembros del Grupo de Atención Antiextorsión del Departamento de Policía Guajira con apoyo del grupo élite Gaula del Caribe realizaron la jornada masiva y continua de acciones preventivas con comerciantes, empresarios y residentes de Maicao y Albania a quienes les reiteraron la invitación a no ceder ante presiones delincuenciales y por el contrario denunciar de manera oportuna a través de la línea gratuita 165 del Gaula de la Policía Nacional.

El coronel Diego Édison Montaña Gómez, comandante del Departamento de Policía Guajira, expresó que “nuestra prioridad es proteger a los guajiros del flagelo de la extorsión. Por eso mantenemos una presencia constante y cercana en los municipios, orientando a la comunidad para que denuncie a través de los canales oficiales. Invitamos a todos a confiar en la Policía Nacional y a unirse al mensaje #YoNoPagoYoDenuncio”.