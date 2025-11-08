Continúa la preocupación por el secuestro del patrullero cartagenero Jarol Luis Ricardo Martínez, quien fue retenido por disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco, mientras se desplazaba en moto desde Hobo, Huila, hacia Popayán, Cauca.

Martínez, de 30 años, viajaba para conocer a su hijo recién nacido. Según las autoridades, solicitó permiso previamente y se movilizaba solo en su motocicleta cuando fue interceptado el pasado 31 de octubre. Su vehículo fue encontrado abandonado en la carretera.

El Ministerio de Defensa manifestó su solidaridad con la familia del uniformado y aseguró que se están utilizando todos los mecanismos posibles para garantizar su regreso.

“Acompañamos a su familia en este momento y reiteramos que emplearemos todas las vías hasta lograr su regreso sano y salvo”.

Además, hizo un llamado a los insurgentes para que liberen al patrullero y a otros seis policías que permanecen secuestrados en el Cauca.

Días después del secuestro, los guerrilleros enviaron un video de supervivencia en el que Martínez confirma que se encuentra bajo custodia del frente Dagoberto Ramos de las Farc Ep.

“Buenas tardes, mi nombre es Jarol Luis Ricardo Martínez. Tengo 30 años, fui capturado el 31 de octubre del presente año, siendo aproximadamente las 7:00 de la noche. Soy de la ciudad de Cartagena, laboraba en la Estación de Policía de Cubará, como hombre de protección. Fui detenido por el frente Dagoberto Ramos de las Farc Ep”, expresó el patrullero en la grabación.

Los familiares del uniformado, residentes en los municipios de Clemencia y Bayunca, se mantienen en contacto con la Policía Nacional para recibir información sobre su paradero.

Ante la incertidumbre, convocaron a una marcha pacífica en el corregimiento de Bayunca, programada para este sábado 8 de noviembre a las 3:00 de la tarde con salida desde la estación de gasolina local.

La comunidad y los allegados del patrullero esperan que la movilización sirva para visibilizar la situación y exigir la liberación de Martínez.