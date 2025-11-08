Tras cinco meses de haberse perpetrado el ataque sicarial que cobró la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, su padre reveló detalles sobre el crimen.

De acuerdo con Miguel Uribe Londoño, quien ocupó el puesto de su hijo como precandidato presidencial por el Centro Democrático, en el crimen hubo participación internacional. Al parecer, el dinero destinado para pagar el grupo criminal, liderado por ‘El Costeño’, provendría de Venezuela.

“La plata del asesinato de Miguel vino de Venezuela”, afirmó en el podcast ‘Entre Voces By 360’ de 360 Radio.

“Tenemos una conexión entre Venezuela y Colombia. Eso es supremamente grave. Espero que todo eso se descubra y sepamos en detalle cómo fue que todo esto pasó”, añadió.

Además, el precandidato presidencial aseguró que la Fiscalía ya tiene plenamente identificados a los cabecillas del ataque sicarial.

“La Fiscalía tiene la responsabilidad de actuar con firmeza. No puede haber miedo cuando se trata de hacer justicia”, manifestó.

Asimismo, recalcó que no deben existir intereses políticos que puedan interferir con el proceso de investigación adelantado por las autoridades competentes.

“La justicia no puede tener sesgos. Mi hijo fue asesinado por razones políticas, y quienes planearon esto deben pagar sin importar el poder que tengan”, añadió.