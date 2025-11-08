Por medio de un video publicado en sus redes sociales, el gobernador del departamento de Boyacá, Carlos Maya, anunció una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables de abandonar una volqueta con explosivos en la ciudad de Tunja este sábado 8 de noviembre, cerca del Batallón Simón Bolívar del Ejército.

“Nos encontramos a dos cuadras del Batallón Bolívar en el barrio Prados de Alcalá con la tranquilidad de que por acción inmediata y efectiva por parte de las autoridades no tenemos ningún herido en este momento de gravedad. Tenemos explosiones controladas y está en este momento el personal especializado trabajando. Hemos hablado con el señor ministro de la defensa, con el presidente de la República, estamos trabajando articuladamente para que esta tierra de paz y libertad y de tranquilidad siga siendo así”, se le escucha decir al gobernador Amaya en el video.

Agregó: “A los terroristas, decirles se equivoca si creen que van a venir a sembrar zozobra en esta tierra de libertad y autorizamos 100 millones de pesos de recompensa para las personas que nos puedan dar información al respecto. Por favor, le pido a toda la ciudadanía que no repliquen noticias ni videos ni desinformación que generen zozobra en la ciudadanía. Nadie resultará herido, no hay ninguna situación fuera de control en este momento, las autoridades están actuando”.

Confianza, Tunja. Confianza, Boyacá.



Estamos unidos todas las instituciones al frente de la situación. Ofrecemos recompensa por información.



A los boyacenses no nos van a amedrentar. pic.twitter.com/9deccYNsXX — Carlos Amaya 🌻 (@CarlosAmayaR) November 8, 2025

Video del momento en que dos hombres abandonan la volqueta con explosivos en Tunja

En redes sociales se empezó a difundir un video de cámaras de seguridad del momento en que dos hombres dejan abandonada la volqueta llena de explosivos en el barrio Prados de Alcalá, en la ciudad de Tunja, Boyacá.

En las imágenes se observa que la volqueta fue abandonada a las 5:06 de la mañana. Un hombre estaciona la volqueta y se baja del vehículo, mientras otro sujeto lo espera en una motocicleta para luego huir juntos del sitio.

Estos videos son ahora usados por los investigadores para identificar a los responsables del intento de atentado con explosivos en la ciudad de Tunja.