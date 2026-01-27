En el Juzgado Primero Penal Promiscuo de Becerril se llevó a cabo la imputación de cargos en contra de José Rodolfo Tamarra, alias Javier, capturado en días pasados por tropas del Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, cuando presuntamente recibía el pago de una extorsión en el municipio de Codazzi.

Al quedar en poder de las autoridades determinaron que tenía otra deuda pendiente con la justicia por los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de arma de fuego, por hechos registrados en Becerril, el 18 de septiembre de 2025, siendo la víctima mortal el exconcejal del municipio, Ronny Andrés Vargas, y quedó herido Kendry Alexander Vargas, hermano del occiso.

Según la Fiscalía, fue precisamente Kendry Alexander quien declaró quién fue el asesino de su hermano, lo reconoció desde el momento del atentado, ya que todos son oriundos del municipio y entre todos se conocen.

El ente acusador relató que además del testimonio del sobreviviente, como pruebas tienen las cámaras de seguridad del lugar que captaron el momento cuando el asesino salió despavorido. Posteriormente en reconocimiento de álbum fotográfico, nuevamente Kendry Alexander lo reconoció e incluso describió como estaba vestido el día del asesinato y de quién era hijo.

“Las unidades policiales se desplazaron hasta el lugar de los hechos a verificar la ocurrencia del mismo, estos hechos se enmarcan en un sitio de Becerril donde se produjo con arma de fuego de Rony Andrés Vargas Jiménez y fue herido en su momento Kendry Alexander Vargas que hoy nos convoca a esta audiencia concentrada”, indicó el representante de la Fiscalía.

Asimismo indicó que el procesado en compañía de otra persona ingresó al establecimiento donde estaban las víctimas, en el barrio central, y alias ‘Javier’ se dirigió hasta donde estaba Ronny Andrés, y comenzaron a disparar en repetidas ocasiones.

“El señor Ronny al tratar de huir se cae con una valla que se encontraba cerca de la tarima y es ultimado con arma de fuego, y Kendry fue impactado a la altura del abdomen e igualmente refugiarse y al escuchar de las voces de los demás testigos sale a auxiliar a su hermano y se da cuenta que ya se encuentra muerto y no responde a los llamados. Luego Kendry se va por sus propios medios en una mototaxi a la clínica”, explicó el fiscal.

En el desarrollo de la audiencia el fiscal explicó al procesado que podía aceptar cargos para obtener algún tipo de beneficio, sin embargo, este se negó y declaró que era inocente en los hechos.

Finalmente, la Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento intramural.

Por el asesinato del exconcejal siguen las investigaciones para determinar los móviles intelectuales y dar con el paradero del resto de los involucrados.