Una noche violenta se registró en San Alberto, sur del Cesar, donde tres jóvenes fueron asesinados con arma de fuego cuando se encontraban en un lote del barrio Altos del Progreso, donde presuntamente consumían estupefacientes.

La Policía Nacional indicó que las víctimas fueron identificadas como Luis Andrés Cubillos Zambrano, de 25 años; Cristian Fernando Vargas Jaimes, de 27 años, habitante en condición de calle, conocido como Chita; y otro hombre de aproximadamente 30 años, de nacionalidad venezolana, conocido como Humito.

También la balacera dejó herida a Dagny Daniela Martínez Valero, de 25 años, con un disparo en el rostro y fue trasladada al Hospital Local Lázaro Alfonso Hernández Lara.

Asimismo, se determinó que el ataque armado fue perpetrado por sujetos motorizados que pasaron por el lugar y abrieron fuego contra las víctimas sin mediar palabras.

El alcalde municipal, Edgar Ricardo Díaz, señaló que son hechos lamentables y reprochables, ya que llevó a que otras personas que se encontraban cerca al lugar de los hechos salieran despavoridas en busca de refugio.

Tras la masacre se dio otro hecho violento a las afueras del municipio con límites a Norte de Santander, donde se encontraba instalado un puesto de la Policía Nacional y el grupo GOES, que intentaron detener a sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta, al parecer, causantes de la masacre. De estas personas una murió.

“Según me cuenta el comandante de la Policía, falleció uno de los dos sujetos y hay una mujer que fue capturada que iba en una de las motos. Esta mujer está herida, y también otra persona está herida por bala pérdida”, dijo el mandatario local.

Refirió que están muy afectados por esta situación, al igual los familiares de las víctimas, por lo cual hacen un llamado y clamor a la fuerza pública para que los ayude con la ola de violencia que está afectando al municipio.

“Ya se han registrado desapariciones y otras masacres y estamos profundamente preocupados por este tipo de hechos en nuestro municipio que es un territorio de paz. Desde hace dos años ha habido presencia de grupos al margen de la ley, primero fue el frente 33 de las Farc que estuvo en la zona hostigando tras bajar del Catatumbo, se dio aviso al Ministerio del Interior y se hizo lo pertinente en estos escenarios y logramos mitigar este tema.

Luego llegaron los grupos paramilitares a la zona y esta información la tienen muy precisa las autoridades y están en la tarea de salvaguardar nuestro territorio”, explicó el alcalde Edgar Ricardo Díaz.

Reiteró que están muy alarmados, por lo que solicitarán al Gobierno nacional y departamental acciones que permitan el refuerzo de la fuerza pública, ya que son varios municipios del sur del Cesar que presentan la misma situación de inseguridad por cuenta de grupos al margen de la ley.