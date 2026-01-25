En la vía terciaria que comunica al corregimiento de La Mata con la vereda La Cabecera, municipio de Chimichagua, Cesar, sucedió un accidente de tránsito que deja profundo dolor entre los habitantes de la zona.

Lea: Padre e hijo murieron tras detonación de artefacto explosivo

El hecho se registró la tarde de este domingo 25 de enero, cuando un grupo de jóvenes se desplazaba en motocicletas, al parecer, a manera de paseo en su día de descanso laboral.

Sin embargo, en uno de los cruces de la vía dos motocicletas chocaron de frente, dejando como saldo un muerto y dos heridos de gravedad.

La víctima mortal fue identificada como Carlos Palomino Nieto, de 25 años, quien residía en la vereda La Cabecera. Su muerte se produjo de manera instantánea tras la colisión que lo hizo salir expulsado de la motocicleta.

Lea: Masacre en la vía Cesar-Norte de Santander: tres hombres fueron hallados con impactos de bala

De igual manera, otros dos jóvenes resultaron gravemente heridos y con ayuda de los testigos y moradores fueron trasladados al Hospital Inmaculada Concepción de Chimichagua, de donde serían remitidos a clínicas de mayor complejidad debido a la gravedad de las lesiones que presentan.

La comunidad de esta zona del departamento del Cesar indicó que las víctimas son conocidos por todos y que ha sido un hecho inesperado. Los testigos del siniestro dieron aviso a los familiares de los involucrados.