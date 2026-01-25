Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

Una masacre sacudió en las últimas horas al departamento del Cesar. Tres hombres fueron hallados muertos en el corregimiento de Guamalito, jurisdicción cercana al sector de Ayacucho y en límites con el municipio de La Gloria (Cesar).

Los cuerpos fueron encontrados en zona rural del corregimiento antes mencionado, en la vía Cesar-Norte de Santander, con varios impactos de arma de fuego y signos de violencia.

Hasta el momento, no se ha establecido la identidad de las víctimas ni los móviles de este suceso violento, en el que además fueron incineradas una camioneta y una motocicleta.

La Policía Nacional y los organismos judiciales se desplazaron hasta el lugar de la masacre para adelantar los actos urgentes, y realizar las respectivas investigaciones.

Las autoridades señalaron que no se descarta ninguna hipótesis y analizan si los crímenes estarían relacionados con las dinámicas de violencia que persisten en la región del Catatumbo.