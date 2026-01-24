Consternación y dolor hay en el país por una nueva masacre que se registró en la noche del viernes 23 de enero. Las víctimas son tres miembros de una familia que fueron identificadas como Jhon Jairo Acosta, de 35 años de edad; su esposa, Marta Zúñiga; y el hijo de la pareja, Andrés Felipe Acosta Zúñiga, de tan solo 19 años.

El triple homicidio ocurrió cuando las víctimas se encontraban durmiendo en su vivienda en el municipio de Lérida, Tolima, donde fueron atacados con arma de fuego por varias personas que ingresaron al inmueble y dispararon indiscriminadamente contra la pareja y su hijo, ocasionándoles graves heridas.

Al escuchar las detonaciones, vecinos de la familia y un allegado arribaron a la vivienda, donde encontraron los cuerpos de las tres víctimas. Intentaron auxiliarlas, pero ya era muy tarde pues los tres esaban sin signos vitales.

Ante esto, el coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del departamento de Policía Tolima, señaló que de momento las autoridades están tras la búsqueda de los criminales y, por ahora, no tiene claridad de las hipótesis o móviles de este triple crimen.

“Fue a las 10:42, en el barrio Resurgir; tres ciudadanos fueron lesionados con arma de fuego, fallecieron posteriormente a la gravedad de las heridas. La Policía activó todas sus capacidades institucionales, se desplegó un equipo especializado y trabajan para esclarecer este crimen; no descansaremos hasta tener resultados completos”, sostuvo el alto uniformado.

