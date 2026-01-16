Luego de una semana del ataque armado en el que murieron cinco jóvenes en el barrio Altos de Parrantial, de Maicao, decenas de personas realizaron un acto de manifestación pacífica en el lugar de los hechos.

En la jornada participaron el alcalde municipal, Miguel Felipe Aragón González, su gabinete, representantes institucionales, el Consejo Municipal de Juventudes y la comunidad en general, especialmente los habitantes del sector y las familias directamente afectadas, quienes se congregaron para rendir homenaje a las víctimas y expresar un mensaje colectivo de rechazo a la violencia y de defensa de la vida.

Alcaldía de Maicao

Durante el acto, el mandatario local expresó un mensaje de respeto, solidaridad y acompañamiento en nombre de toda la población maicaera.

“En un solo evento catastrófico para nuestro municipio, cinco jóvenes que tenían un futuro muy grande por delante hoy ya no están. Como todos, tenían errores, pero también muchos atributos positivos. Ver cómo se escabullen los sueños de cinco jóvenes es profundamente doloroso para Maicao”.

El Gobierno Municipal y el Consejo Municipal de Juventudes reiteraron su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta con las comunidades, fortaleciendo acciones de prevención, acompañamiento social y construcción de entornos de paz, con énfasis en la protección de la vida y el futuro de la juventud maicaera.

Maicao vive un momento de profundo dolor, pero también demuestra que es un territorio que se une, acompaña y alza la voz desde los mismos lugares donde la violencia ha dejado huella, para transformar el miedo en esperanza y compromiso colectivo.